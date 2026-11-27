Некоторые владельцы консолей PlayStation из России столкнулись с волной блокировок индонезийских учетных записей сразу после приобретения игры GTA VI. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT .

Некоторые пользователи теряют доступ к аккаунту буквально в первые часы после покупки, не успев оценить геймплей. Один из пострадавших приобрел готовую индонезийскую учетную запись с новинкой и активировал ее, однако уже спустя пару часов профиль оказался заблокирован.

Другой геймер столкнулся с баном практически мгновенно после проведения оплаты за игру.

Из-за участившихся ограничений продавцы цифровых услуг уже начали предупреждать покупателей о высокой вероятности блокировки. Они рекомендуют выдерживать паузу в три–пять дней между пополнением кошелька и непосредственной покупкой игры. При этом ответственность за возможную потерю доступа к оплаченным профилям посредники на себя не берут.

Повышенный спрос россиян на индонезийский регион PlayStation объясняется более выгодными расценками по сравнению с другими странами. Регистрация профиля через посредников стоит порядка 300 рублей, базовая версия GTA VI обходится в 6900–7900 рублей, а расширенная — до 11 тыс. Для сопоставления, в турецком сегменте стоимость игры держится на уровне 9 тыс, тогда как в индийском достигает 14,4 тыс. рублей в зависимости от выбранного комплекта.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.