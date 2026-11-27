Эксперт ответил, как обезопасить себя от падающих сосулек

26 ноября на Большой Якиманке снежная глыба упала на 15-летнего подростка, а на Мясницкой сосулька травмировала 39-летнюю женщину. Обоих госпитализировали. По данным канала «112», подросток получил сотрясение мозга, женщина — черепно-мозговую травму. Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Павел Степура рассказал, как обезопасить себя от падающих сосулек, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Специалист пояснил: особенно опасны стальные скатные крыши, которых много в центре Москвы, а также выступы фасадов и козырьки, в том числе на новостройках. Он посоветовал не ходить под нависающими кровлями и карнизами.

Объединение административно-технических инспекций Москвы напомнило: штраф для юридических лиц за непринятие мер по очистке крыш составляет 200–500 тысяч рублей по статье 8.12 городского Кодекса об административных правонарушениях. Перед работами необходимо оградить опасную зону.

Крыши над улицами, тротуарами, входами и детскими площадками очищают в течение двух суток после снегопада, над другими территориями — трех.

«Если снега накопилось больше 5 сантиметров, убирать его нужно незамедлительно», — подчеркнули в инспекциях.

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