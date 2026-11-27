Гороскоп на декабрь 2026 года подскажет, на что обратить внимание в работе, отношениях и финансах в последний месяц зимы.

Общий гороскоп на декабрь 2026 года: главные тенденции месяца

Фото - © Володина Ольга / Фотобанк Лори

Что изменится в декабре 2026 года

Декабрь 2026 года станет временем резкой смены скоростей: от порывистого, идеалистического старта к предельно прагматичному и строгому финалу. Первые три недели месяца Солнце проведет в Стрельце, заряжая атмосферу жаждой масштаба, новых горизонтов, поездок и громких обещаний. Эту же линию поддерживает Меркурий в Стрельце, из-за которого коммуникация становится прямой, порой даже излишне категоричной, а фокус внимания смещается с мелких бытовых деталей на глобальные смыслы, обучение и дальние перспективы. Однако за внешним энтузиазмом скрывается куда более сложный и требовательный фон.

Что принесет декабрь 2026 года в работе, финансах и отношениях

Марс в Деве весь месяц будет работать как строгий ревизор, не позволяющий игнорировать факты, цифры и недоделки. Любые красивые лозунги Стрельца сразу же пройдут проверку на практичность: энергия направляется на наведение порядка, кропотливую работу и исправление чужих ошибок. В личной жизни и финансовых вопросах тон задает Венера в Скорпионе, которая исключает поверхностность. Настроения становятся глубже, обостряется интуиция, возрастает потребность в честности и эмоциональной вовлеченности, но вместе с тем усиливаются собственнические инстинкты, ревность и желание докопаться до скрытых мотивов окружающих.

Главные астрологические события декабря 2026 года

Главный разворот месяца произойдет в середине декабря: с 13 числа Юпитер во Льве переходит в ретроградное движение. Это событие притормозит внешнюю экспансию и заставит пересмотреть вопросы авторитета, творческих амбиций и публичного признания. То, что казалось бесспорным успехом, потребует доработки. А когда 21 декабря Солнце перейдет в знак Козерога, праздничная суета окончательно уступит место трезвому расчету, дисциплине и подведению жестких итогов уходящего года.

Геополитический прогноз на декабрь 2026 года

Фото - © Ольга Ильина / Фотобанк Лори

На мировой арене декабрь принесет обострение риторики на фоне закулисного прагматизма. Влияние Солнца и Меркурия в Стрельце традиционно активизирует международную повестку, дипломатические турне, обсуждение границ, миграционных правил и идеологических альянсов. Официальные заявления лидеров в первые три недели месяца будут звучать громко и бескомпромиссно, однако реальные решения будут приниматься в тиши кабинетов.

Переход Юпитера в ретроградную фазу во Льве с 13 декабря станет серьезным испытанием для политических элит и крупных лидеров. Это время, когда громкие имиджевые проекты начинают буксовать, а прежние авторитеты сталкиваются с необходимостью пересматривать свою стратегию и исправлять допущенные ранее просчеты. После 21 декабря, с вхождением Солнца в Козерог, мировая повестка станет максимально жесткой и приземленной: начнется этап фиксации правил игры и принятия непопулярных, но системных решений на следующий год.

Что можно и нельзя делать в декабре 2026 года по гороскопу

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Что можно и нужно делать

Проводить тщательный аудит дел, документов, рабочих процессов и бюджета перед завершением года.

Возвращаться к отложенным творческим проектам и пересматривать их концепцию после 13 декабря.

Вести глубокие, откровенные переговоры, в которых важна суть, а не формальный политес.

Учиться, систематизировать знания, заниматься повышением квалификации и планировать дальние поездки на будущий год.

Избавляться от токсичных связей и финансовых обязательств, которые давно тянут назад.

Чего делать не стоит

Давать пустые обещания и брать на себя обязательства, не подкрепленные реальными ресурсами.

Ввязываться в авантюрные финансовые схемы, спекуляции и сомнительные инвестиции.

Покупать дорогие статусные вещи исключительно ради впечатления на окружающих, особенно во второй половине месяца.

Манипулировать чувствами близких, проверять партнеров на прочность и раздувать конфликты на почве подозрений.

Игнорировать сигналы организма и работать на износ в попытке успеть все до боя курантов.

Гороскоп на декабрь 2026 года для всех знаков зодиака

Фото - © Володина Ольга / Фотобанк Лори

Овен в фокусе внимания держит свой социальный статус

Декабрь заставит вас сменить привычный напор на методичную работу, а Марс в Деве нагрузит большим объемом текущих задач и требований к документам. После 13 декабря ретроградный Юпитер во Льве вернет вас к старым творческим задумкам или заставит пересмотреть отношения с детьми и близкими. В финансах Венера в Скорпионе советует закрыть старые долги и избегать рискованных вложений. В конце месяца фокус окончательно сместится на карьерные цели и статус.

Телец разбирается со своими отношениями

Для вас последний месяц года пройдет под знаком глубокой трансформации в отношениях, где Венера в Скорпионе обострит чувства и проверит надежность окружения. В работе Марс в Деве подарит отличную продуктивность и поможет монетизировать навыки. С 13 декабря ретроградный Юпитер во Льве сместит внимание на домашние дела, а также вопросы недвижимости или ремонта. В финале месяца стоит осторожно относиться к быстрой прибыли и наметить планы на учебу или поездки.

Близнецы наводит порядок дома

В декабре главные события развернутся в партнерстве, а Солнце и Меркурий в Стрельце сделают переговоры особенно прямолинейными. Марс в Деве потребует навести порядок дома и закрыть накопившиеся бытовые вопросы. С 13 декабря ретроградный Юпитер во Льве заставит перепроверить старые контакты, договоренности и учебные планы. Конец месяца потребует трезвого подхода к общим финансам и налогам на фоне интенсивной Венеры в Скорпионе.

Рак заботится о своем здоровье

Декабрь нацелит вас на рабочий график, коммуникацию с коллегами и заботу о здоровье. Марс в Деве сделает вас убедительными в спорах, но не стоит перегружать себя лишней критикой окружающих. Венера в Скорпионе принесет глубокие эмоции в личную жизнь, тогда как с 13 декабря ретроградный Юпитер во Льве заставит пересмотреть бюджет и сократить траты на развлечения. В последнюю неделю года главным приоритетом станут деловые и брачные союзы.

Лев погружен в творческие идеи

Первые три недели Солнце в Стрельце будет поддерживать ваш энтузиазм и вдохновлять на творчество. Однако уже с 13 декабря Юпитер в вашем знаке развернется в ретроградное движение, предлагая сбавить темп и критически оценить амбиции. Марс в Деве потребует практичного подхода к деньгам, а Венера в Скорпионе поднимет глубинные семейные темы. После 21 декабря придется плотно заняться рутинными обязанностями и дедлайнами.

Дева в декабре очень работоспособная

Марс в вашем знаке наделит вас высокой работоспособностью, но повысит внутреннее напряжение из-за стремления все контролировать. Первые три недели потребуют внимания к семейным делам, а Меркурий в Стрельце может спровоцировать острые споры дома. С 13 декабря ретроградный Юпитер во Льве побудит к уединению и переосмыслению событий года. Венера в Скорпионе усилит ваш вес в переговорах и поможет договориться на выгодных условиях.

Весы много общаются и куда-то ездят

Декабрь принесет активное общение, поездки и большой поток информации, где не все обещания окажутся правдой. Марс в Деве настроит на скрытую работу и завершение дел без лишнего шума. Венера в Скорпионе выведет на первый план личные финансы, а с 13 декабря ретроградный Юпитер во Льве может вернуть старых друзей или пересмотреть командные проекты. Конец месяца лучше посвятить дому и семье.

Скорпион пересматривает свои отношения с руководством

Венера в вашем знаке усилит личную харизму и интуицию на протяжении всего месяца. В финансах начало декабря принесет новые идеи дохода, а Марс в Деве поможет продвинуть командные инициативы. После 13 декабря ретроградный Юпитер во Льве заставит пересмотреть карьерные планы и отношения с руководством без резких шагов. В конце декабря возрастет количество поездок, звонков и важных переговоров.

Стрелец хочет сиять и быть на виду

Первые три недели ваше Солнце будет в зените, даря прилив сил, оптимизм и желание заявить о себе, но следите за прямолинейностью. В работе Марс в Деве потребует дисциплины и точного выполнения обязательств перед руководством. Венера в Скорпионе склонит к тайным симпатиям, а после 13 декабря ретроградный Юпитер во Льве вернет к вопросам учебы, документов или зарубежных планов. После 21 декабря главным приоритетом станут личные финансы.

Козерог подводит итоги года

Большую часть декабря вам придется действовать из тени, подводя итоги и освобождаясь от лишнего под влиянием Солнца и Меркурия в Стрельце. Марс в Деве поддержит в учебе, оформлении бумаг и планировании, а Венера в Скорпионе углубит дружеские связи. С 13 декабря ретроградный Юпитер во Льве потребует внимательности в вопросах кредитов, страховок и чужих денег. Когда 21 декабря Солнце войдет в ваш знак, вы почувствуете прилив сил и готовность задавать тон.

Водолей обзаводится новыми знакомствами

Декабрь расширит социальные связи и принесет активное участие в командных идеях и планах на будущее. После 13 декабря ретроградный Юпитер во Льве начнет период переоценки в личных и деловых союзах и может вернуть старые договоренности. Венера в Скорпионе обострит карьерные амбиции, требуя расчетливых действий. Марс в Деве напомнит о финансовой осторожности и своевременной оплате обязательств.

Рыбы отправляются в романтическое путешествие

Главным полем достижений в декабре станут карьера и социальный статус, куда вас будут толкать Солнце и Меркурий в Стрельце. Марс в Деве усилит активность партнеров и конкурентов, поэтому договоренности потребуют четких аргументов. Венера в Скорпионе подарит вдохновение и романтику в поездках, а после 13 декабря ретроградный Юпитер во Льве потребует пересмотреть график и позаботиться о здоровье. Конец месяца принесет поддержку друзей и уверенность в завтрашнем дне.