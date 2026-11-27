Шеф-повар Анатолий Крюков объяснил, чем ресторанный «Цезарь» отличается от классического, и поделился советами по приготовлению салата, сообщает «Вечерняя Москва» .

В классическом варианте целые листья романо выкладывают на тарелку. Для соуса смешивают яичный желток, оливковое масло, пармезан и анчоусы — ферментированную рыбу. Перед подачей добавляют лимонный сок, поливают листья соусом и дополняют гренками.

«Многие не используют яичные желтки. Майонез нужно смешать с каперсами, анчоусами, чесноком. Далее в смесь добавляется вустерский соус, который иногда заменяют легким соевым соусом», — рассказал Крюков о ресторанном варианте.

Для экономии анчоусы можно заменить слабосоленым филе сельди или килькой. В соус добавляют пармезан и взбивают. Айсберг или романо заправляют соусом, сверху выкладывают отдельно обжаренное куриное бедро или грудку. В некоторых рецептах вместо курицы используют креветки, лосось или ростбиф.

Для гренок подойдет багет, чиабатта, батон или тостовый хлеб. Его нарезают слайсами или кубиками и обсушивают, добавляют немного чесночного масла и сладкой молотой паприки. Соевый соус делает вкус насыщеннее. Готовый салат посыпают гренками и тертым пармезаном.

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