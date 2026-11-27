В Петербурге полицейские накрыли подпольную пекарню с 20 кг выпечки с марихуаной

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга пресекли деятельность 30-летнего уроженца Новороссийска. Он организовал подпольное производство кондитерских изделий с содержанием марихуаны, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Во время оперативно-розыскных мероприятий силовики обнаружили в квартире на проспекте Чернышевского импровизированный цех. Там готовились кексы, рожки, батончики и печенье в виде листа конопли с запрещенной начинкой. Суммарная масса изъятой выпечки достигла порядка 20 кг.

Помимо готовых сладостей, оперативники нашли и изъяли в помещении пластиковый контейнер, банки с растительным сырьем, несколько десятков капсул сильнодействующего препарата, вакууматор и трое электронных весов. Экспертиза, проведенная специалистами, подтвердила, что изъятое вещество является марихуаной общим весом более 2,3 кг.

Задержанный 30-летний кондитер признался правоохранителям, что сбывал изготовленную продукцию в кругу друзей и знакомых. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (часть 3 статьи 30, пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ). Мужчину задержали.

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