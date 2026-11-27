Католический приход Волгограда оказался в центре международного скандала: его настоятеля, гражданина Польши отца Михаила, обвинили в нарушении обета целомудрия с монахом * . Сведения об этом появились в крупном польском Telegram-канале, опубликовавшем обращение с просьбой к Ватикану отстранить священника от служения. К посту прилагались две аудиозаписи, на которых, как утверждают авторы, слышны голоса настоятеля и его подчиненного — монаха Алексея, при этом разборчивы лишь обрывки фраз, сообщает со ссылкой на V1.RU «Радио 1» .

Оба фигуранта признают, что живут вместе и вместе выезжают в рабочие командировки, но обвинения в интимной связи отвергают полностью.

«Братья-католики, к сожалению, мы узнали о том, что наш брат по вере из местной религиозной католической организации в Волгограде нарушил обет целомудрия и неоднократно принуждал к половому акту монашествующего брата Алексея. Это безусловный удар для всех католиков. К подтверждению своих слов прикрепляем аудиозаписи любовных утех отца с братом», — говорится в обращении, разосланном в пресс-службу Святого Престола.

Отец Михаил родом из Польши. С 2013 года он служил в кафедральном соборе Иркутска, откуда ушел после скандала на той же почве, а в 2021-м перебрался в Волгоград, где возглавил приход и религиозную благотворительную организацию. В 2018 году, еще в Иркутске, он стал фигурантом уголовного дела: прихожанин обвинил его в избиении.

«В приходе на лестничной площадке между прихожанином и священнослужителем произошла ссора. Отец Михаил ударил прихожанина в голову около 15 раз, затем развернул его лицом к себе и снова ударил в голову. После этого схватил его за куртку и ударил головой об стену — прихожанин потерял сознание», — говорится в постановлении.

Дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» прекратили по причине того, что потерпевший дважды не явился на заседания. Меру пресечения священнику не избирали.

Коллега отца Михаила из Иркутска Татьяна пояснила, что конфликт спровоцировали преследования со стороны прихожанина, который также был одним из органистов прихода.

«Тот парень преследовал отца, а потом решил отомстить за невнимание к своей персоне, что и вылилось в длительное судебное разбирательство. Это большое несчастье для отца, которое мешало ему нормально жить и работать», — сказала Татьяна.

Сам настоятель в беседе отвергает обвинения.

«Это какой-то бред. Я даже не хочу этот вопрос обсуждать. Я настоятель, он монах. Да, мы живем в одной общине, и все. Я уверен, что не только у меня, но и у других есть какие-то враги. Люди, которые хотят испортить мое доброе имя. У меня есть какие-то предположения, но не хочу об этом говорить», — сказал отец Михаил.

Брат Алексей также назвал информацию клеветой.

«Это, конечно, клевета. Такого на самом деле ничего не было. Мне интересно, где вы эту информацию взяли? Мне она не попадалась, и мне никто это не пересылал. Я никогда с этим не сталкивался, и мне крайне неприятно. Отец Михаил является моим настоятелем, я его подчиненный. Так как мы проживаем вместе в общине, конечно, у нас нормальные отношения. Мы живем публичной жизнью. Конечно, есть разные случаи. Кому-то не угодил, кому-то не понравился, что-то всегда находят и в чем-то обвиняют. Мне сложно сказать, откуда взялись эти записи. С другой стороны, я понимаю, что сейчас 21 век, и с помощью ИИ можно создать все, что хочешь», — считает Алексей.

Слушать аудио и комментировать его он отказался.

«Я даже связываться с этим не хочу. Я понимаю, что это не мое», — добавил он.

В римско-католической епархии Святого Климента в Саратове сообщили, что публикацию заметили, однако оснований для внутренней проверки не нашли.

«Внутренняя проверка и специфические меры имеют место при наличии определенной достоверности/правдоподобности сообщения. Данное сообщение: анонимное письмо, оказавшееся в распоряжении польского Telegram-канала, не являющегося официальным СМИ, такой правдоподобностью само по себе не обладает. Правдоподобность его проверяется, при этом соблюдаются нормы церковного права и государственного законодательства, защищающие доброе имя обвиняемого и предполагаемой жертвы. От предполагаемой жертвы или возможных свидетелей никаких жалоб не поступало. Тем более добрая репутация указанных лиц не вызывала никаких сомнений», — заявили в епархии.

Проверять записи в епархии также не стали, усомнившись в их подлинности.

«Сейчас сложно говорить о достоверности аудиозаписей, особенно представленных через мессенджеры и соцсети. Голоса вовлеченных лиц вследствие их рода деятельности легко доступны для записи. Вероятность того, что запись сфабрикована, достаточно велика, а проверка — невозможна и неприемлема. Скрытая аудиозапись личного разговора/частной жизни представляет собой сбор информации о частной жизни без согласия вовлеченных лиц, что прямо запрещено Конституцией РФ. Распространение таких сведений порочит честь и достоинство вовлеченных лиц, таким образом, эта запись сделана с нарушением законодательства РФ (в любом случае: сфальсифицирована она или нет) и она не может использоваться ни в гражданском процессуальном праве, ни, тем более, при внутренней проверке», — уточнили в епархии.

*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.