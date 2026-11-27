На международной конференции AI Journey Сбер представил мультиагентную ИИ-систему, которая уже в этом году начинает работать в медорганизациях Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в региональные поликлиники и о том, какую пользу от этого получат пациенты, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Новая мультиагентная ИИ-система объединяет данные о здоровье человека и позволяет находить риски заболеваний до появления симптомов. Клинические решения по-прежнему остаются за врачом.

«Мы давно и тесно работаем со Сбером в части развития ИИ-продуктов, которые внедряем в самые разные сферы, в том числе в здравоохранение. Например, диагностический ассистент AIDA на основе данных из электронной медкарты уже помогает нашим врачам в первичном звене с постановкой диагноза — специалист использует эту информацию в качестве „второго мнения“. В приложении „Добродел Здоровье“ искусственный интеллект позволяет пациентам самостоятельно расшифровать результаты лабораторных исследований. Теперь же будем внедрять в наши поликлиники мультиагентную ИИ-систему, разработанную Сбером, которая также на основе данных из медкарты, где собран весь анамнез, предлагает пациенту пройти необходимые обследования. Это позволит предупреждать возможные заболевания или „ловить“ их на ранней стадии, что порой критически важно для успешного лечения. Безусловно, как и всегда, последнее слово за врачом. Однако такие инструменты, в том числе, помогают специалистам экономить время, а значит, больше внимания уделять пациенту», — рассказал Воробьев.

В системе несколько специализированных помощников, и каждый запрос получает тот, кто отвечает за соответствующую задачу. ИИ-модель риск-профилирования, созданная Сбером и AIRI, по данным электронной медкарты подсказывает, кому стоит пройти обследование.

Как это работает?

Перед приемом цифровой помощник уточняет у пациента симптомы и передает краткую сводку в медицинскую информационную систему, а врач может свериться с клиническими рекомендациями. На приеме помогает диагностический ассистент AIDA: с начала 2026 года с его помощью поставили более 5,3 млн диагнозов. Пациентам результаты анализов объясняет сервис «Расшифровка анализов», а руководителям клиник отдельный агент проверяет истории болезни на соответствие нормативным требованиям.

«Искусственный интеллект в здравоохранении дает три ключевых эффекта: снижает рутинную нагрузку на врачей, обеспечивает глубокую персонализацию и смещает акцент с лечения на профилактику и раннюю диагностику. ИИ не заменяет врача — он возвращает врачам время для пациентов», — заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Директор Центра индустрии здоровья Сбера Сергей Жданов добавил, что отдельные ИИ-инструменты объединили в единую систему, чтобы выявлять риски до появления симптомов и предлагать обследование с учетом данных конкретного человека.

«Искусственный интеллект уже помогает врачам в диагностике и освобождает время для работы с пациентами. Мы объединили отдельные ИИ-инструменты в единую систему, чтобы помочь врачам выявлять риски заболеваний и приглашать пациентов проверить здоровье ещё до появления симптомов. Это открывает новые возможности для развития персонализированной медицины в масштабе страны: определять, кому и когда предложить обследование с учётом данных о состоянии конкретного человека. Такую систему уже начали использовать в Московской области. Все клинические решения остаются за врачом», - сказал Жданов.

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