«Пятёрочка» выпустила готовый ЗОЖ-рацион «Вкус & Польза»

Торговая сеть «Пятёрочка» пополнила ассортимент своей марки «Вкус & Польза» новой серией готовых блюд, разработанных для полезного питания. Коллекция создана для активных жителей городов и потребителей, уделяющих внимание осознанному выбору продуктов. Ее отличительная особенность — чистый состав без искусственных добавок и хорошо читаемая информация о калориях, белках, жирах и углеводах, размещенная на лицевой стороне упаковки, сообщила пресс-служба торговой сети.

В линейку включены сытные варианты для полноценного приема пищи. В основе рецептов — полезные компоненты и выразительные вкусовые комбинации. Поклонникам белкового питания предлагается нежное куриное филе под ореховым соусом с низким содержанием углеводов, а также куриная грудка с овощами-гриль, отличающаяся высоким содержанием протеина. Ценителям проверенных сочетаний понравится легкий салат «Цезарь» с запеченными креветками. Для питательного обеда подойдет густой суп-пюре из тыквы, а для полезного завтрака — рисовая каша на кокосовом молоке без добавления сахара. Вся продукция производится с чистым составом, без искусственных компонентов. Коллекция начинается с 5 наименований, а в 2026 году ее планируется расширить новыми предложениями. Оценить новинки «Вкус & Польза» можно уже сегодня в московских магазинах «Пятёрочка».

Контроль качества является ключевым приоритетом для всех собственных торговых марок сети. На упаковки готовых блюд линейки «Вкус & Польза», а также других СТМ X5, таких как «Пятёрочка Кафе» и «Перекресток Select», наносится специальный знак «Система качества X5». Он служит подтверждением, что каждое изделие прошло проверку на всех стадиях — от отбора сырья до соблюдения правильного температурного режима на магазинных полках.

«Сегодня запрос на готовую еду смещается от простого удобства к комплексной пользе. Мы видим растущий спрос на продукты с предсказуемым составом и понятной питательной ценностью, особенно среди молодежи и людей, ведущих активный образ жизни. Новая линейка „Вкус & Польза“ — это шаг к тому, чтобы сделать осознанное питание доступным и удобным форматом. Мы хотим, чтобы у наших гостей был не только широкий, но и содержательный выбор, отвечающий их жизненным принципам», — отметил директор разработки собственных торговых марок категории ЗОЖ торговой сети «Пятёрочка» Сергей Филиппов.

Развитие ЗОЖ-бренда является частью стратегии устойчивого развития Х5, нацеленной на продвижение здорового образа жизни и повышение доступности качественных продуктов для правильного питания. СТМ «Вкус & Польза», обновленная в «Пятёрочке» в 2024 году, уже успела завоевать доверие покупателей благодаря своему подходу и чистой рецептуре. В портфеле бренда представлено свыше 150 товаров в категориях «Бакалея», «Молочные продукты», «Здоровые снеки» и «Напитки». Высокое качество подтверждается отзывами покупателей в мобильном приложении сети, где средний рейтинг продуктов линейки стабильно достигает 4,85 балла из 5 возможных.

