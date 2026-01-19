Переживание разлуки: как слишком долгое нахождение в детсаду повлияет на ребенка

Систематически увеличенное время пребывания в детском саду негативно сказывается на сне, психоэмоциональном состоянии и развитии ребенка, сообщила РИАМО кризисный и семейный клинический психолог Лилия Гладких.

«Тревога и перевозбуждение от долгой разлуки и впечатлений дня напрямую нарушают процесс засыпания и качество сна. Ребенок может долго ворочаться, плакать во сне, просыпаться. Также в состоянии стресса познавательная активность блокируется. Ребенку не до игр и освоения нового, его энергия уходит на переживание разлуки и адаптацию», — рассказала Гладких.

Она добавила, что длительный стресс может привести к задержкам в эмоциональном и речевом развитии.

«Формируется хронический стресс, который истощает не только психику, но и иммунитет (отсюда частые болезни). Ребенок может стать либо капризным и агрессивным, либо замкнутым и безучастным. Продление дня в детском саду, особенно для детей младше 3-4 лет, — это увеличение травмирующего фактора», — подчеркнула психолог.

Гладких пояснила, что такое продление сокращает и без того дефицитное время на восстановление связи с родителями и усиливает все негативные эффекты от разлуки. В долгосрочной перспективе это риск для формирования здоровой самооценки, эмоциональной устойчивости и способности ребенка к развитию.

Ранее в Общественной палате заявили, что существующий график работы детских садов сильно устарел. Там выступили с инициативой, согласно которой дети должны находиться в дошкольном учреждении до 20:00.

