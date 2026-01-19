В России предложили продлить работу детсадов до восьми часов вечера

В Общественной палате считают, что существующий график работы детских садов сильно устарел. Дети должны находиться в дошкольном учреждении до восьми часов вечера, сообщает РИА Новости .

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина уверена, что нынешний график не удовлетворяет потребности родителей, так как он часто заканчивается раньше их рабочего дня.

Она предложила продлить работу детсадов до восьми часов вечера и отметила, что несоответствие графиков работы детских садов и родителей напрямую влияет на демографию.

По словам Москвитиной, присутствие воспитателей на местах может быть необязательным — за детьми могут смотреть нянечки. Младший персонал должен обеспечить безопасность ребенка в период его нахождения вне дома.

Между тем Москва в 2025 году возвела и реконструировала 19 школ и детсадов в рамках столичной Адресной инвестиционной программы. Они смогут принять порядка 10 тыс. учащихся и воспитанников.

