Ефимов: Москва в 2025 году возвела и реконструировала 19 школ и детсадов

В рамках столичной Адресной инвестиционной программы в 2025 году было возведено и модернизировано 19 объектов образовательной инфраструктуры. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Развитие современной инфраструктуры, позволяющей каждому ребенку получать необходимые знания в комфортных условиях, — одно из ключевых направлений Адресной инвестиционной программы Москвы. В 2025 году в столице за счет средств бюджета построили и реконструировали 19 школ и детских садов. Общая площадь объектов составляет 170 тыс. кв. м», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что все учреждения укомплектованы новейшим оборудованием, что гарантирует высокий уровень образовательного процесса. Эти объекты смогут принять порядка 10 тыс. учащихся и воспитанников.

Под руководством департамента гражданского строительства новые образовательные учреждения были введены в 9 административных округах столицы.

По словам руководителя департамента гражданского строительства Алексея Александрова, каждый объект полностью отвечает высоким стандартам, установленным для московских учебных заведений. Наиболее крупные школы в 2025 году начали работу в Троицком и Новомосковском округах.

«Например, на Новомихайловском шоссе в районе Коммунарка здание рассчитано на 1100 мест, а в поселке Щапово Краснопахорского района — для 650 школьников и 150 дошкольников. Здесь созданы комфортные условия для всестороннего развития юных москвичей. В лабораторно-исследовательских комплексах они могут проводить научные эксперименты, медиатеки предлагают доступ к разнообразным информационным ресурсам, включая электронные книги, интерактивные образовательные программы и мультимедийные материалы», — сказал Александров.

Он добавил, что занятия физкультурой проходят в современных спортивных залах и на площадках.

Все этапы строительства находились под контролем Мосгосстройнадзора. Всего на объектах было проведено свыше 170 выездных проверок, в ходе которых инспекторы комитета оценивали качество конструкций и материалов.

В результате итоговых проверок были оформлены заключения о соответствии построенных зданий требованиям утвержденной проектной документации, после чего они были введены в эксплуатацию.

Одним из объектов прошлого года стал школьный корпус на 375 мест в районе Филевский Парк. В здании разместились универсальные и профильные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс, ИТ-полигон, медиатека и спортзал. Также были созданы специализированные классы для занятий естествознанием, биологией, экологией, географией, астрономией и астрофизикой, медицинский блок и обеденный зал.

В районе Свиблово появилась школа на 550 мест. Для комфортного обучения здесь оборудованы универсальные и специализированные классы, просторные рекреации, современная столовая, медицинский кабинет, спортивный зал и медиатека. Кроме того, для мероприятий организовано многофункциональное пространство.

В Бескудниковском районе был возведен детский сад на 350 детей. В нем обустроены 14 просторных групповых помещений, бассейн, кабинет для развивающих занятий, музыкальный и спортивный залы, а также медицинский блок с процедурной. На прилегающей территории организована игровая зона с горками, качелями, песочницами и беседками.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в 2025 году в городе было построено более 110 новых объектов социальной инфраструктуры, включая детские сады, школы, больничные корпуса и спортивные сооружения.

Строительство соцобъектов в столице соответствует инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».