Передача 7 освобожденных израильских заложников прошла в Газе

Об этом проинформировала гостелерадиокомпания Kan.

Ранее глава движения ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя заявил о предстоящем масштабном освобождении палестинских заключенных из израильских тюрем в рамках выполнения первого этапа мирных договоренностей. Была назначена дата — 13 октября.

Но при этом ХАМАС отказалось принимать участие в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Член политбюро движения Хусам Бадран подчеркнул, что в вопросе мирных переговоров они будут полагаться на посредников — Катар, Египет и Турцию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.