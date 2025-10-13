Передача 7 освобожденных израильских заложников прошла в Газе
Группа, состоящая из семи освобождаемых израильских заложников, передана Красному Кресту на территории сектора Газа, сообщает РИА Новости.
Об этом проинформировала гостелерадиокомпания Kan.
Ранее глава движения ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя заявил о предстоящем масштабном освобождении палестинских заключенных из израильских тюрем в рамках выполнения первого этапа мирных договоренностей. Была назначена дата — 13 октября.
Но при этом ХАМАС отказалось принимать участие в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Член политбюро движения Хусам Бадран подчеркнул, что в вопросе мирных переговоров они будут полагаться на посредников — Катар, Египет и Турцию.
