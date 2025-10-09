ХАМАС объявил о предстоящем освобождении палестинских заключенных

Согласно его заявлению, будут освобождены все палестинские женщины и дети, 250 заключенных, приговоренных к пожизненному сроку, а также 1,7 тысячи жителей сектора Газа, задержанных после 7 октября 2023 года.

Данный шаг следует за подписанием первоначальных соглашений между Израилем и ХАМАС, которые, по словам президента США Дональда Трампа, являются «первым шагом к долгосрочному и прочному миру» в регионе. Трамп также поблагодарил посредников из Египта, Катара и Турции за содействие в достижении договоренностей.

Ранее политический советник Сергей Маркелов в интервью ОТР выразил сомнения в устойчивости достигнутых договоренностей. По его мнению, составление документа из 20 пунктов не гарантирует долгосрочного мира между сторонами, которые находятся в состоянии затяжного конфликта. Маркелов отметил, что Трамп разрабатывал свой план, не погружаясь глубоко в историю и специфику ближневосточного конфликта, и скорее всего, собрал и обобщил информацию, полученную от лидеров Индонезии, Катара, Египта и Израиля. Политолог не исключил, что стороны могут столкнуться с серьезными трудностями уже на этапе реализации первого этапа соглашения.