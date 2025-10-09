Израиль и ХАМАС вряд ли заключат мир, несмотря на заявления Трампа

Эксперт Маркелов: план Трампа по окончанию конфликта в Газе не остановит войну

Израиль и ХАМАС подписали договоренности в соответствии с первым этапом мирного плана, в рамках которого будет завершен огонь, частично выведены отряды ЦАХАЛ, освобождены заложники и заключенные. Однако политический советник, политический психолог Сергей Маркелов заявил в интервью Общественному Телевидению России , что с настроем западных политиков эксперты по региону не согласны — с момента обострения ситуации в октябре 2023 года стороны постоянно пытались добиться завершения огня, но ничего не вышло.

Президент США Дональд Трамп сказал, что договоренности — первый шаг к долгосрочному и прочному миру в регионе. Также политик поблагодарил за содействие посредников из Египта, Катара, Турции.

Подписание документов и планы остановить боевые действия не являются показателем того, что Израиль и ХАМАС установят мир. Профессиональные эксперты по Ближнему Востоку сомневаются, что план Трампа на 100% воплотим, отметил Маркелов.

По его словам, составить «бумажку» из 20 пунктов и заставить придерживаться ее десятки лет страны, которые постоянно воюют, — сомнительная история. Конфликт между государствами «только начинается».

Как добавил Маркелов, чем дольше воюющие государства идут к миру, тем тяжелее его добиться. Трамп формировал мирный план, не понимая особенностей войны на Ближнем Востоке.

Президент США не изучал историю конфликтов в регионе. Он руководствуется стандартной позицией Штатов на Ближнем Востоке — поддерживает Израиль, уточнил политсоветник.

Скорее всего, Трамп встретился с главами Индонезии, Катара, Египта, Израиля, получил от них информацию. Затем перемешал ее и предложил план из 20 пунктов. Президент США вряд ли что-то придумал самостоятельно. ХАМАС и Израиль могут «споткнуться» уже в рамках первого этапа урегулирования, считает Маркелов.

