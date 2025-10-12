ХАМАС заявило, что начнет освобождать заложников в понедельник утром

Представитель движения Осама Хамдан заявил, что обмен заключенными должен начаться в понедельник утром, как и было оговорено.

Отмечается, что после возвращения заложников Израиль должен освободить около 2 тыс. палестинских заключенных из своих тюрем.

Ранее глава движения ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя заявил о предстоящем масштабном освобождении палестинских заключенных из израильских тюрем в рамках выполнения первого этапа мирных договоренностей. Согласно его заявлению, будут освобождены все палестинские женщины и дети, 250 заключенных, приговоренных к пожизненному сроку, а также 1,7 тысячи жителей сектора Газа, задержанных после 7 октября 2023 года.