сегодня в 13:00

Отец главкома ВСУ Сырского может умереть через 3 месяца

Отец главкома ВСУ Александра Сырского, 86-летний Станислав, может умереть в течение трех месяцев. По прогнозам докторов, именно столько ему осталось жить, сообщает Mash .

У Станислава Сырского рак мозга. Мужчина находится при смерти.

Его перевели на паллиативную помощь. До этого выписали из больницы в Московской области.

У Станислава Сырского первая группа инвалидности и четвертая степень выраженности нарушений функций организма. Мужчина лежит на кровати, ест через катетер в животе. За пенсионером ухаживает супруга.

Она собирается попросить предоставить муниципальную сиделку. К пенсионерам уже переехали сын Олег и его жена.

Ранее 7 ноября к Станиславу Сырскому приезжала скорая помощь. Пенсионера выписали из больницы в Подмосковье 28 октября. За его лечение примерно 5 млн рублей заплатил главком ВСУ.

