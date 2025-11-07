Сырский использовал средства из военного бюджета Украины для лечения папы в РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский мог взять материальные средства на лечение отца в РФ из военного бюджета Украины. Счета в больницах превысили отметку в 5 млн рублей (2,5 млн гривен), сообщает SHOT .

Сырский часть средств на курс лечения и реабилитации тяжелобольного отца Станислава мог взять из «казенных» денег. Их, вероятно, выделили на нужды украинских вооруженных сил.

После того как в Киеве узнали об отправке денег в РФ, там начали обсуждать вероятную отставку Сырского. Его положение становится шатким из-за ситуации в Покровске в Донецкой Народной Республике. Там боевики ВСУ оказались в окружении и терпят тысячные потери.

Ранее сообщалось, что 86-летнего отца Сырского выписали из клиники в Подмосковье. Это произошло 28 октября. У отца главкома ВСУ нашли новообразование в мозге и болезнь Паркинсона.

