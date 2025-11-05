Отца главкома ВСУ Сырского выписали из клиники в Подмосковье

86-летний отец главнокомандующего ВСУ Александра Сырского проходил лечение в подмосковной клинике. Его выписали 28 октября. За лечение отца заплатил сам главком ВСУ, сообщает SHOT .

У отца Сырского ранее обнаружили новообразование в головном мозге и болезнь Паркинсона. Ему стало хуже после перенесенного коронавируса в апреле этого года. Сначала отец Сырского лечился в клинике во Владимире, в мае его перевезли в Москву, а затем он проходил реабилитацию в медцентре в Подмосковье.

Сырский-младший, узнав о плохом самочувствии отца, сам связался с ним. Он оплатил все лечебные процедуры, переведя деньги с Украины. Кроме того, главком ВСУ оплатил транспортировку отца во Владимирскую область. Перевозили мужчину в условиях строгой секретности.

Далее Сырский-старший будет проходить лечение дома. Ему требуется поддерживающая терапия.

До этого отец и сын не общались из-за разных позиций по поводу СВО. Родители главкома ВСУ поддерживают Россию, живут во Владимирской области.

Ранее сообщалось, что главком ВСУ Сырский не сможет навестить тяжелобольного отца в России, так как объявлен в розыск МВД России. При попытке пересечения границы он будет немедленно задержан.

