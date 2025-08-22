Сырского задержат на границе из-за объявления в федеральный розыск

сегодня в 04:42

Главком ВСУ Сырский не сможет навестить умирающего отца в России

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский, объявленный в розыск МВД России в мае 2023 года, не сможет посетить тяжелобольного отца во Владимирской области.

Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, при попытке пересечения границы он будет немедленно задержан.

Ранее брат Сырского Олег подтвердил, что их отец находится при смерти, и попросил не беспокоить семью.

Сырский, родившийся во Владимирской области и назначенный главкомом ВСУ в феврале 2024 года, фигурирует в ведомственной базе розыска.

Объявление в федеральный розыск автоматически означает запрет на въезд и задержание для лица, находящегося под следствием.