сегодня в 12:00

К отцу главкома ВСУ Сырского во Владимире приезжала скорая

К отцу украинского главнокомандующего Александра Сырского, 86-летнего Станиславу, приехали сотрудники скорой помощи во Владимире. Недавно мужчину выписали из больницы в Московской области, где тот проходил лечение от рака мозга, сообщает Mash .

Родители Сырского живут во Владимире. У Станислава первая группа инвалидности, а также четвертая степень выраженности нарушений функций организма из-за рака мозга.

Пенсионер не может самостоятельно вставать с кровати.

На опубликованной записи видно, как карета скорой помощи приехала во двор. Затем врач пошел в дом.

Отец Сырского лечился в клинике в Московской области. За нахождение там пять млн рублей заплатил главком ВСУ, предположительно, из военного бюджета Украины. Станислава выписали 28 октября. У него нашли новообразование в мозге и болезнь Паркинсона.

