Приватная беседа с Канье Уэстом в Тбилиси обойдется в 413 тыс рублей

Стоимость приватной встречи с Канье Уэстом в Тбилиси составляет 413 тыс. рублей. Российские консьерж-сервисы активно предлагают VIP-пакеты на предстоящий концерт американского рэп-исполнителя, сообщает Mash .

Цены на шоу для ценителей роскоши стартуют от 289 тыс. рублей. За эти деньги организаторы предоставят удобные места и элитный сервис. Однако прикоснуться к Весту не получится — доступ к закулисью обойдется фанатам почти вдвое дороже.

Стоимость самого дорогого билета составляет 578 тыс. рублей. В него входят обслуживание, имена во всех списках и полный доступ за кулисы. Помимо этого, организаторы обещают даже совместное фото с рэпером.

«Встреча со звездой» выглядит следующим образом: обладателей VIP-билетов загоняют в комнату, приводят туда Канье и дают 15 минут на общение. Затем артист удаляется.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.