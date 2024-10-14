Отар Кушанашвили заявил, что победил рак

Известного журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили выписали из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина, где ему удалили злокачественную опухоль из печени и кишечника, сообщает SHOT .

«Я не намерен делать вид, что мне мало лет. Мне много лет, и я буду использовать каждый день, чтобы быть счастливым. Я должен прожить 20 очень качественных лет», — рассказал шоумен.

Кушанашвили попал в больницу в июне с жалобами на вздутие живота и боли в сердце. В больнице у него выявили раковую опухоль. После двух операций в связи с непроходимостью кишечника и перитонитом журналиста перевели для лечения в столичный онкоцентр им. Блохина.

Перед операцией Кушанашвили прошел 4 процедуры химиотерапии. Врачи приступили к операции в 07:00 1 октября и завершили ее лишь ближе к вечеру.