Отару Кушанашвили удалили опухоль из печени и кишечника

Во вторник журналисту и телеведущему Отару Кушанашвили удалили злокачественную опухоль из печени и кишечника, сообщает Mash .

Отмечается, что операция началась в семь утра. Медики завершили ее только ближе к вечеру.

Перед операцией Кушанашвили прошел четыре процедуры химиотерапии. Ранее он перенес еще два хирургических вмешательства в связи с непроходимостью кишечника и перитонитом.

Кушанашвили попал в больницу в июне с жалобами на вздутие живота и боли в сердце. В больнице у него выявили раковую опухоль.

После двух операций журналиста перевели для лечения в столичный онкоцентр имени Блохина, а потом выписали на время, чтобы он подготовился к новой в привычной обстановке.