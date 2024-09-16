Отару Кушанашвили удалят раковую опухоль в начале октября

Журналисту, телеведущему и шоумену Отару Кушанашвили планируют провести операцию по удалению раковой опухоли в кишечнике в начале октября, сообщает Mash .

Ему провели четыре курса химиотерапии. На сегодняшний день телеведущий чувствует себя хорошо.

Кроме того, Кушанашвили два раза оказывался у хирургов с непроходимостью кишечника и перитонитом. Шоумену чистили организм, а после этого вырезали половину желудка.

Его доставили в больницу в начале лета. Врачи диагностировали напряженный асцит, а потом нашли раковую опухоль.

Кушанашвили лечился в онкоцентре им. Блохина. Но в июле его выписали на время. Врачи считают, что журналисту будет полезнее подготовиться к операции в привычной обстановке.