Отару Кушанашвили удалят раковую опухоль в начале октября
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Журналисту, телеведущему и шоумену Отару Кушанашвили планируют провести операцию по удалению раковой опухоли в кишечнике в начале октября, сообщает Mash.
Ему провели четыре курса химиотерапии. На сегодняшний день телеведущий чувствует себя хорошо.
Кроме того, Кушанашвили два раза оказывался у хирургов с непроходимостью кишечника и перитонитом. Шоумену чистили организм, а после этого вырезали половину желудка.
Его доставили в больницу в начале лета. Врачи диагностировали напряженный асцит, а потом нашли раковую опухоль.
Кушанашвили лечился в онкоцентре им. Блохина. Но в июле его выписали на время. Врачи считают, что журналисту будет полезнее подготовиться к операции в привычной обстановке.