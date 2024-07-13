Онкобольного Отара Кушанашвили отпустили из больницы домой

Журналиста, телеведущего и шоумена Отара Кушанашвили выписали из больницы домой. Теперь его ждет подготовка курсу химиотерапии и двум операциям, сообщает SHOT .

Кушанашвили лечится в онкоцентре им. Блохина. Но несколько недель он проведет дома: врачи считают, что шоумену будет полезнее подготовиться к оперативным вмешательствам в привычной обстановке.

Тем временем родные Кушанашвили разыскивают мошенников, решивших собрать около 4 млн рублей «на лечение».

Сестра журналиста Луиза пояснила, что неизвестные совершают звонки, представляясь женой, дочерью и ею самой. Рассказывают о тяжелом диагнозе и срочном сборе денежных средств на лечение.

На уловки жуликов попались уже четверо, добавила Луиза. А одной из жертв мошенников чуть не стал музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

При этом никаких реальных сборов на лечение Кушанашвили не ведется. Его семья хочет обратиться к правоохранителям с заявлением.