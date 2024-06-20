У журналиста Отара Кушанашвили нашли рак

Друг Отара Кушанашвили Владимир Полупанов рассказал, что у журналиста обнаружили раковую опухоль. Сейчас его оперируют, сообщает Mash .

Телеведущий попал в реанимацию Красногорской больницы с предварительным диагнозом «цирроз печени». Он почувствовал себя плохо за две недели до госпитализации.

Кушанашвили жаловался на вздутие живота, боли в сердце. Ему вызвали скорую и госпитализировали. Также у журналиста диагностировали напряженный асцит.

Он уже попадал в больницу в ноябре прошлого года. Тогда Кушанашвили увезли в клинику прямо из ресторана, где он отдыхал с друзьями.