Опубликованы кадры приводнения корабля лунной миссии Artemis II в Тихом океане

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало видео успешного приводнения космического корабля Orion миссии Artemis II в Тихом океане у побережья Сан-Диего.

На опубликованных кадрах видно, как капсула с экипажем из четырех астронавтов спускается на воду с помощью трех парашютов.

Затем участников миссии доставили на спасательное судно Военно-морских сил США для медицинского обследования.

В пресс-службе NASA отметили профессионализм экипажа. Кроме того, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил астронавтов с успешным завершением миссии, а также анонсировал с ними встречу, которая состоится в Белом доме.

Ракета-носитель SLS с космическим кораблем Orion взлетела 1 апреля c мыса Канаверал во Флориде. В рамках миссии, которая в общей сложности продлилась десять дней, экипаж облетел Луну, а затем вернулся домой. Астронавты сделали уникальные кадры, благодаря которым впервые с 1972 года жители Земли увидели обратную сторону Луны.

