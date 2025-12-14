Опубликованы дата и место похорон умершего после ДТП главы Реутова Науменко

сегодня в 14:18

Прощание с ушедшим из жизни главой Реутова Филиппом Науменко состоится 15 декабря на Николо-Архангельском кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в городской администрации.

«Похороны пройдут на Николо-Архангельском кладбище в понедельник, 15 декабря», — сказал источник.

Филипп Науменко получил смертельные травмы в ДТП в Нижегородской области, после которого глава города был госпитализирован в отделение реанимации. Медики делали все возможное, чтобы спасти ему жизнь, но оказались бессильны, он умер 13 декабря.

Науменко занимал должность руководителя наукограда с 2023 года, а ранее трудился в соседней Балашихе, где с 2017 года являлся заместителем главы города, курируя вопросы экономики и промышленности.

28 декабря Филиппу Науменко исполнилось бы лишь 40 лет.

