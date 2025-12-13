Глава Реутова Филипп Науменко скончался в больнице

13 декабря в больнице скончался глава Реутова Филипп Анатольевич Науменко, который попал на больничную койку после ДТП. О смерти чиновника сообщил председатель Мособлдумы, секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов .

«Ушел из жизни Филипп Анатольевич Науменко. Чуткий, отзывчивый человек. Энергичный и талантливый руководитель. Скорблю вместе со всеми, кто знал и любил Филиппа Анатольевича», — написал Брынцалов.

Брынцалов напомнил, что Науменко много лет работал в Подмосковье. Он занимался в том числе поддержкой предпринимательства и науки в Балашихе, а в последние годы развивал Реутов.

Науменко был верующим человеком и много внимания уделял поддержке церкви.

Председатель Мособлдумы выразил искренние соболезнования семье Науменко.

Глава подмосковного Реутова попал в ДТП на территории Нижегородской области, после чего его доставили в больницу, где поместили в отделение реанимации. Медики провели несколько операций и сделали все возможное, чтобы спасти жизнь чиновнику, но оказались бессильны.

Где и когда состоятся похороны Филиппа Науменко, пока не сообщается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.