сегодня в 19:02

Главе Реутова Науменко сделали несколько операций после ДТП

Главе подмосковного Реутова Филиппу Науменко сделали несколько операций. Ему удалили гематому, рассказал источник РЕН ТВ .

Также из кожи у Науменко достали обломки костей. Он лежит в коме после дорожно-транспортного происшествия.

Состояние Науменко тяжелое. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму.

Также у главы Реутова обнаружили перелом черепа, у него травмирована грудная клетка. За состоянием пациента следят доктора.

Ранее сообщалось, что глава Реутова попал в ДТП. Он оказался в больнице.

Авария произошла в Нижегородской области. Сразу после происшествия Науменко госпитализировали.

