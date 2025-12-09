Главе Реутова Науменко сделали несколько операций после ДТП
Фото - © F_Naumenko / Telegram
Главе подмосковного Реутова Филиппу Науменко сделали несколько операций. Ему удалили гематому, рассказал источник РЕН ТВ.
Также из кожи у Науменко достали обломки костей. Он лежит в коме после дорожно-транспортного происшествия.
Состояние Науменко тяжелое. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму.
Также у главы Реутова обнаружили перелом черепа, у него травмирована грудная клетка. За состоянием пациента следят доктора.
Ранее сообщалось, что глава Реутова попал в ДТП. Он оказался в больнице.
Авария произошла в Нижегородской области. Сразу после происшествия Науменко госпитализировали.
