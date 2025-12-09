Глава Реутова разбился на машине и попал в реанимацию

сегодня в 18:14

Глава Реутова попал в реанимацию после ДТП в Нижегородской области

Глава подмосковного городского округа Реутов Филипп Науменко попал в дорожно-транспортное происшествие и находится в больнице. Информацию о случившемся подтвердил ТАСС источник, близкий к городской администрации.

Авария произошла на территории Нижегородской области. Сразу после ДТП градоначальник был госпитализирован.

Сейчас Науменко находится в реанимации в одной из столичных больниц. Прочих подробностей произошедшего госагентство не называет.

