Автомобиль насмерть сбил ребенка, перебегавшего дорогу в Новой Москве

сегодня в 17:10

Автомобиль марки Ford наехал на 8-летнего мальчика на территории Новой Москвы. Ребенок скончался, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

Трагедия произошла 9 декабря около 13:30 на улице Новостроевская. Предварительно, мальчик перебегал проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

В этот момент на него наехал автомобиль Ford. Школьник получил смертельные травмы и скончался на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции и следователи работают на месте происшествия. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее пенсионерка умерла под колесами мусоровоза в Краснодаре. Водитель большегруза не заметил женщину и поехал вперед — правое переднее колесо авто наехало прямо на бабушку.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.