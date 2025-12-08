Треш-видео: мусоровоз раздавил пенсионерку в Краснодаре
Фото - © Telegram/Краснодар и край
В Краснодаре мусоровоз наехал на пенсионерку, которая скончалась прямо под колесами авто. В Сети появились страшные кадры с места ДТП, сообщает 93.RU.
Трагедия произошла днем 8 декабря на улице Мусоргского. По предварительным данным, 48-летний водитель большегруза не заметил женщину — он поехал вперед, из-за чего правое переднее колесо авто наехало прямо на бабушку.
В результате женщина была насмерть задавлена автомобилем. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
На опубликованных кадрах с моментом ДТП видно, что 89-летняя пенсионерка сначала шла справа от авто. В этот момент большегруз стоял. Затем пенсионерка начала обходила машину спереди — как раз когда мусоровоз начал движение. Водитель не заметил пешехода и не успел среагировать.
