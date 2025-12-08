Водитель погиб: такси влетело в столкнувшиеся авто на Киевском шоссе в Москве

сегодня в 16:13

Человек погиб в ДТП с двумя такси на Киевском шоссе в Москве

Такси на скорости влетело в два автомобиля, которые столкнулись на Киевском шоссе в Москве. В результате аварии один человек погиб, двое пострадали, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в понедельник днем на 26-м км Киевского шоссе. Водитель такси марки Chery на полном ходу совершил наезд на автомобили Exeed и Nissan, которые стояли на проезжей части из-за мелкой аварии.

В результате столкновения водитель Nissan погиб на месте. Водителей китайских кроссоверов с различными травмами госпитализировали в больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа продолжают работу на месте аварии.

Согласно данным столичного Дептранса, из-за ДТП движение на 26-м км Киевского шоссе затруднено. Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.

