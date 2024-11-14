Операции по счетам одной из компаний бизнесмена Блиновского приостановили

Согласно данным сервиса «БИР-Аналитик», 12 ноября было вынесено три решения о приостановлении операций по счетам. Одним из оснований является «неисполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) требования об уплате задолженности

Компания занимается розничной торговлей ювелирными изделиями в специализированных магазинах.

По версии следствия, блогерша Елена Блиновская уклонилась от уплаты налогов в размере 906 млн рублей, из которых она вместе с супругом незаконно легализовала 716 млн рублей. Ранее Блиновская частично признала вину в неуплате налогов. По ее словам, она посвятила себя семье после рождения дочери, а потому не следила за бухгалтерией. Блиновская сумела погасить весь долг по НДФЛ перед налоговой службой в размере более 320 млн рублей. Но общий совокупный долг еще не погашен.

Ранее Блиновского задержали в зоне спецоперации и привезли в Москву. Там он отправился на допрос, где рассказал, что его обманул на 45 млн рублей экс-адвокат Эльман Пашаев. После этой истории бизнесмен выставил на продажу семейный коттедж за 250 млн рублей в Истре. Он хочет так рассчитаться с долгами и решить проблемы.