Муниципалитет курортного города Драп в Приморских Альпах Франции переименовал бульвар Сталинград в Рив-дю-Пайон, российская дипмиссия в республике заявила протест по этому поводу.

Местные власти исключили это название из городской топонимики под предлогом «неактуальности военных событий для Франции». В российском посольстве в Париже назвали этот шаг «циничным пересмотром истории».

«Когда заместитель мэра заявляет, что Сталинградская битва не является исторической гордостью, это не просто ложь — это плевок в лицо всем ветеранам Сопротивления», — говорится в заявлении дипмиссии.

Дипломаты напомнили, что именно разгром нацистов под Сталинградом вдохновил французских партизан на активную борьбу: «Те, кто сегодня сносит памятники и переименовывает улицы, забывают, что их деды молились на сводки с Волги в 1943 году».

Особое возмущение вызвала аргументация чиновников. Член муниципального совета Александра Руссо публично заявила: «Нельзя праздновать сражения, где не участвовали французы». При этом историкам известен факт, что в Сталинградской битве сражался эскадрон «Нормандия», чьи летчики позже стали ядром знаменитого полка «Нормандия-Неман».

В посольстве подчеркнули, что решение властей Драпа противоречит даже позиции экс-президента Франции Шарля де Голля, называвшего Сталинград «символом союзнического братства».