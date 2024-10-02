Блиновская выплатила налоговой весь долг по НДФЛ

«Королева марафонов» Елена Блиновская закрыла весь долг по НДФЛ перед налоговой, сообщает ТАСС .

На данный момент из общего совокупного долга блогерши перед налоговой в размере 1,15 млрд выплачено более 320 млн рублей. Речь идет о долге по НДФЛ, который, таким образом, теперь закрыт.

Также юристы Блиновской приступили к погашению НДС. Размер этого долга составил более 587 млн рублей. В дальнейшем, после погашения остатка основного долга, блогерше придется выплатить штраф на сумму в 221 млн рублей и пени в размере порядка 340 млн рублей.

По версии следствия, «королева марафонов» уклонилась от уплаты налогов в размере 906 млн рублей, из которых она вместе с супругом незаконно легализовала 716 млн рублей.

Ранее Блиновская частично признала вину в неуплате налогов. По словам блогерши, она посвятила себя семье после рождения дочери, а потому не следила за бухгалтерией.