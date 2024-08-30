Блиновская частично признала вину в неуплате налогов

По словам блогерши, в 2019 году она планировала стать матерью, а после рождения дочери она всецело посвятила себя семье. Блиновская отметила, то в тот момент ей было не до бухгалтерии. Она утверждает, что преступного умысла не имела.

Однако вину в остальных преступления, в которых обвиняют блогершу, она не признала. Да и с суммой неуплаченных налогов блогерша тоже оказалась не согласна.

По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 млн рублей, из которых они незаконно легализовали 716 млн. рублей. Также блогерша, как считает следствие, совершила неправомерный оборот средств платежей.

В отношении мужа «королевы марафонов» уголовное дело выделено в отдельное производство.

Кроме того, стало известно, что суд разрешил Блиновской продать квартиру за 90 млн рублей. Эти деньги пойдут на погашение части налогового долга.