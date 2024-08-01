Прокуратура Москвы утвердила обвинение по уголовному делу Блиновской

Предпринимательницу обвиняют по разным частям статей 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов), 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем).

В ходе расследования удалось установить, что индивидуальный предприниматель Блиновская при пособничестве мужа Алексея знала о превышении дохода ИП планки в 150 млн рублей. Женщина понимала, что больше не может использовать упрощенную систему налогообложения. Тем не менее, с 2019 по 2021 годы обеспечила поступление прибыли от бизнеса на расчетные счета взаимозависимых и подконтрольных организаций, ИП. Так она занизила доходы и уклонилась от уплаты налогов в общей сумме свыше 906,6 млн рублей.

Также Блиновская, предположительно, легализовала 716 млн рублей, связанных с преступным источником происхождения. Еще было установлено, что бизнесвумен без ведома генеральных директоров двух юрлиц использовала электронные ключи от систем «Клиент-Банк», чтобы неправомерно перевести деньги с их счетов.

Имущество Блиновской, суммарная стоимость которого составляет 650,5 млн рублей, находится под арестом.

О завершении расследования уголовного дела Блиновской стало известно 25 июля 2024 года. Суммарно по делу допросили 200 свидетелей и провели более 20 обысков.