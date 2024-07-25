СК: расследование уголовного дела в отношении Елены Блиновской завершено

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Королева марафонов» обвиняется в уклонение от уплаты налогов, легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей.

Как полагает следствие, Блиновская при посредничестве своего супруга уклонилась от уплаты налогов с физлица на сумму 906 млн рублей. Затем они легализовали 716 млн рублей из это суммы. Кроме того, Блиновская, по версии следствия, совершила неправомерный оборот средств платежей, путем приобретения доступа к электронному средству платежей двух подконтрольных юрлиц и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам этих организаций, чтобы таким образом легализовать денежные средства.

Всего по делу было допрошено более 200 свидетелей, проведено более 20 обысков. Уголовное дело передано для направления в суд.

В отношении Алексея Блиновского уголовное дело выделено в отдельное производство, так как ранее он был объявлен в федеральный розыск.

Блиновская была задержана 27 апреля 2023 года при попытке пересечь границу РФ. Ей предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, блогер дробила бизнес и в период с 2019 по 2021 год не уплатила налоги на сумму почти 1 млрд рублей.