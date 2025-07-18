Винисиус может побить рекорд трансфера Неймара
Саудовские клубы готовы выложить 350 млн евро за Винисиуса
Саудовские клубы готовы заплатить «Реалу» рекордные 350 млн евро за переход Винисиуса Младшего, сообщает портал «Чемпионат».
Эта сумма на 128 млн евро превышает текущий рекорд — переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году. Интерес подогрет тем, что 23-летний бразилец до сих пор не подписал новое соглашение с «Реалом», хотя текущий контракт истекает в 2027 году.
«Аль-Хиляль» и «Ан-Наср» ведут тихие переговоры с окружением футболиста, который сейчас находится на родине — в Бразилии, где только что представили его восковую фигуру.
Источники утверждают, что Винисиус рассматривает предложение, которое сделает его самым высокооплачиваемым игроком планеты с зарплатой около 80 млн евро в год.