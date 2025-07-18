Винисиус может побить рекорд трансфера Неймара

Эта сумма на 128 млн евро превышает текущий рекорд — переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году. Интерес подогрет тем, что 23-летний бразилец до сих пор не подписал новое соглашение с «Реалом», хотя текущий контракт истекает в 2027 году.

«Аль-Хиляль» и «Ан-Наср» ведут тихие переговоры с окружением футболиста, который сейчас находится на родине — в Бразилии, где только что представили его восковую фигуру.

Источники утверждают, что Винисиус рассматривает предложение, которое сделает его самым высокооплачиваемым игроком планеты с зарплатой около 80 млн евро в год.