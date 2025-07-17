Стоимость перелетов из Москвы в Геленжик выросла в три раза

Авиакомпания «Аэрофлот», первой открывшая продажи 9 июля, предлагала билеты от 17,8 тысячи рублей. Однако к вечеру 17 июля минимальная цена на рейсы с 18 по 23 июля составила уже 50 тысяч рублей. На более поздние даты, до 6 августа, билеты продаются от 29 тысяч рублей, а с августа по 1 сентября цена снижается до 12-14 тысяч рублей.

Другие перевозчики демонстрируют аналогичную динамику. S7 Airlines, начавшая продажи 11 июля, установила первоначальную цену от 14 тысяч рублей из Москвы и от 20 тысяч рублей из Новосибирска. Первые рейсы запланированы на 7–8 августа, текущий ценовой диапазон составляет 11-17 тысяч рублей для московского направления и 19,6-36,7 тысячи рублей для новосибирского. «Уральские авиалинии» предлагают билеты по цене 16-21 тысяча рублей с датой вылета с 24 июля.

Smartavia открыла продажи билетов из Санкт-Петербурга только 17 июля, установив стартовую цену в 14 тысяч рублей на рейс 6 августа. До конца лета стоимость перелётов по этому направлению будет колебаться в пределах 13-16,6 тысячи рублей.

Аэропорт Геленджика официально открывается для пассажирских перевозок 18 июля. Согласно данным Росавиации, воздушная гавань готова принимать рейсы с 08:30 до 20:00 по московскому времени. Пока не все авиакомпании включили этот маршрут в свои расписания: Red Wings рассматривает возможность выполнения рейсов из Москвы и регионов, в то время как Nordwind и «Айфлай» пока не планируют полёты в Геленджик.