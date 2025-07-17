Системы ПВО отразили массированную атаку БПЛА по регионам России

сегодня в 23:49

За два часа вечером в четверг российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 22 украинских беспилотника самолётного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны.

С 21:00 до 23:00 воздушные цели уничтожались над четырьмя субъектами федерации.

Основная нагрузка пришлась на приграничные территории. Над Брянской областью перехвачено 10 аппаратов, ещё столько же — в небе над Крымом.

По одному дрону сбито в Орловской области и Подмосковье.