Системы ПВО отразили массированную атаку БПЛА по регионам России
Минобороны РФ: сбито 22 украинских дрона над четырьмя регионами
За два часа вечером в четверг российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 22 украинских беспилотника самолётного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны.
С 21:00 до 23:00 воздушные цели уничтожались над четырьмя субъектами федерации.
Основная нагрузка пришлась на приграничные территории. Над Брянской областью перехвачено 10 аппаратов, ещё столько же — в небе над Крымом.
По одному дрону сбито в Орловской области и Подмосковье.