Архитектура для человека: в Рублево-Архангельском показали современные градостроительные технологии

Главы 30 российских регионов изучили лучшие практики создания человекоцентричной городской среды в рамках образовательной программы «Архитектура для человека» в Рублево-Архангельском.

Программа сфокусирована на человекоцентричности, сохранении культурного наследия и применении передовых технологий в градостроительстве. Это особенно актуально для Московской агломерации в целом и Подмосковья в частности, где бурно развиваются малые города.

«Умные города должны быть, в первую очередь, комфортными для жителей. Ведь сценарии жизни, заложенные при проектировании инфраструктуры, также важны как внедрение искусственного интеллекта в управление системами или вакуумная система мусороудаления», — сказал генеральный директор АО «Рублево-Архангельское» Андрей Лихачев.

В качестве примера Лихачев привел наличие безбарьерной среды, которая позволяет одинаково удобно перемещаться и взрослым людям, и маленьким детям, и мамам с колясками, а также не требует внедрения сложных решений, но однозначно позволяет проявить заботу о людях.

На примере строительной площадки СберСити участники программы смогли познакомиться с современными градостроительными технологиями: энергомоделированием, системой вакуумного мусороудаления, решениями «умного дома», посетили первый жилой квартал, строящийся офисно-деловой квартал и шоурум проекта.

Особое внимание уделили объектам благоустройства: озеленению придомовой территории и парку с искусственным ручьем. Команда ландшафтных архитекторов с помощью геопластики и дизайнерского благоустройства формируют уютные пространства со сбалансированной экосистемой и атмосферой.

Участниками двухдневной образовательной программы для глав регионов и их управленческих команд стали более 170 человек — среди них руководители 30 российских регионов, их заместители, архитекторы регионов и мэры крупных городов.

Спикерами программы «Архитектура для человека» выступили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко; заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин; мэр Москвы Сергей Собянин; президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф; генеральный директор АО «Рублево-Архангельское» Андрей Лихачев; архитектор Карло Ратти; ландшафтный дизайнер Джон Вайдман и другие эксперты.