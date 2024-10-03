Бизнесмен Блиновский спешит продать элитный дом в Истре, где живут его дети

Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской, Алексей Блиновский, снизил стоимость на элитный дом в подмосковной Истре с 1 млрд рублей до 750 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash .

Бизнесмен спешит продать элитную недвижимость с шестью спальнями, бассейном, хамамом, а также со спортзалом, стометровой террасой и 11-ю санузлами, но пока что никто не спешит покупать дом даже с внушительной скидкой.

В настоящее время в шикарном жилье живет мать Алексея вместе с его четырьмя детьми от Елены Блиновской, которая находится под стражей.

Сам Блиновский практически не появляется в Истре. Он активно участвует в следственных мероприятиях по делу супруги и звездного адвоката Эльмана Пашаева, на которого он уже дал показания.

Ранее сообщалось, что Елена Блиновская сумела погасить весь долг по НДФЛ перед налоговой службой в размере более 320 млн рублей. Но общий совокупный долг еще не погашен, размер долга по НДС в настоящее время превышает 587 млн рублей.