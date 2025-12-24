Один в Новый год: почему это не катастрофа, а шанс, который недооценивается

сегодня в 15:00

Врач Крашкина: Новый год в одиночестве — абсолютно нормальный опыт

Встретить Новый год наедине с собой — для многих звучит как ночной кошмар. Поп-культура годами убеждает, что праздник обязан быть шумным, переполненным родственниками, салатами и хороводами. А если ты один — значит, «что-то пошло не так». Но это неправда. Психологи уверяют: одиночество в новогоднюю ночь — абсолютно нормальный опыт, и при правильном подходе он может оказаться одним из самых честных, спокойных и ценных, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

Это не трагедия — это стереотип

Клинические психологи напоминают: новогодняя ночь сама по себе не несет магического смысла, это просто дата в календаре, которую маркетинг превратил в «главный праздник года».

«Если вы встречаете 31 декабря в тишине, это не делает вас хуже или „неполноценным“. Это означает лишь одно: у вас есть редкая возможность провести праздник так, как хочется именно вам, а не родственникам, друзьям или сценаристам новогодних реклам», — сказала психотерапевт.

Многие люди вообще не стремятся отмечать: у кого-то праздник ассоциируется с тревожным детством, ссорами за столом, неприятными обязательствами. И если нет желания включать елку и готовить салаты — заставлять себя не нужно.

Как провести Новый год одному — и не провалиться в грусть

1. Выберите свой формат (и забудьте про «надо»)

Хотите — нарядитесь и пойдите в ресторан.

Хотите — приготовьте себе вкусный ужин и включите фильм.

Хотите — поезжайте в другой город и устройте себе маленькое приключение.

Хотите — просто выспитесь и закройте гештальт годовой усталости.

Все это — одинаково нормальные сценарии.

2. Сделайте ревизию года

Если праздник для вас — время перемен, психологи предлагают задать себе несколько вопросов:

• Что значимого произошло?

• Что мешало двигаться так, как хотелось?

• Что поможет сделать новый год лучше?

Такая внутренняя ревизия помогает увидеть: за год произошло куда больше хорошего, чем кажется. Мы просто склонны обесценивать себя.

3. Ограничьте соцсети

Лента в новогоднюю ночь — фабрика иллюзий. Пока люди выкладывают «идеальные» столы и «счастливые» объятия, большинство из них переживает те же сложности, что и вы.

Лучшее решение — выключить телефон хотя бы на вечер.

4. Поддерживайте рутину

Даже если вы один, режим сна, питания и активности помогает сохранить эмоциональный баланс.

5. Делайте что-то руками

Готовка, рисование, создание украшений, уборка — любое занятие, в котором есть действие, снижает тревогу и возвращает чувство опоры.

6. Общайтесь, если хочется

Позвоните друзьям, напишите знакомым, подключитесь к онлайн-сообществам.

Быть одному — не значит быть в изоляции.

Создайте атмосферу, которая работает именно для вас:

• уютная музыка;

• мягкий свет;

• праздничные гирлянды;

• вкусный ужин (пусть даже из доставки);

• мягкий плед и любимая книга или телевизор;

• мастер-класс: попробуйте новое хобби прямо в новогоднюю ночь;

• украсьте дом по своему вкусу;

• заварите чай и напишите, за что вы благодарны уходящему году.

Это мелочи, но именно из них рождается тепло.

Идеи для Нового года вне дома:

• возьмите теплый напиток в термосе и прогуляйтесь к городской елке;

• сходите на каток или в центр города, чтобы почувствовать атмосферу;

• посетите концерт, вечеринку или фестиваль — многие открыты для одиночных гостей;

• забронируйте столик в уютном кафе и устройте себе мини-праздник.

Иногда именно случайные поздравления от незнакомцев создают ощущение настоящей общности.

«Важное правило № 1: одиночество — не приговор. Психологи подчеркивают: быть одному — не значит быть „покинутым“. Это может быть даже полезно: редкая возможность услышать себя, не подстраиваясь под чужие ожидания», — добавила врач.

Вы можете сделать ровно то, что вам хочется. Можно устроить праздник позже — 2, 3 или 10 января. Можно посвятить время отдыху, восстановлению, планированию или творчеству.

«Главное — не накручивать себя суевериями. Фраза „как встретишь Новый год, так его и проведешь“ не имеет ничего общего с реальностью», — добавила Крашкина.

Новый год в одиночестве может быть:

• спокойным, если вы устали;

• терапевтичным, если ищете ясности;

• радостным, если наполняете его тем, что любите;

• новым стартом, если хотите пересмотреть привычки;

• или просто хорошей ночью сна, которая станет лучшим подарком себе.

«Главное — помнить: вы не должны соответствовать чужому сценарию праздника. Новый год — ваш. И только ваш», — заключила психотерапевт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.