Не хобби, а выживание: что выращивать, чтобы не разориться на продуктах

Когда цены на овощи растут, огород становится не хобби, а инструментом выживания. Ставку стоит делать на культуры с высокой калорийностью и урожайностью при минимальных затратах, сообщил РИАМО агроном Альберт Зизиев.

«Картофель — база: калории, витамины, хранится до весны. Капуста — белокочанная и кольраби — дает стабильный урожай, идет и в свежем виде, и на квашение. Морковь и свекла — долго хранятся, богаты микроэлементами. Лук и чеснок — и как приправа, и как средство профилактики инфекций», — перечислил Зизиев.

По его словам, если основной перечень абсолютно понятен: много, калорийно и питательно, то мало кто задумывается о выращивании бобовых — гороха, фасоли, чечевицы — это источник растительного белка и азота для почвы. Также выгодно выращивать тыкву и кабачки — быстро растут, дают много еды даже на бедной земле. Ну, и зелень — укроп, петрушка, щавель — почти не требует ухода, но обеспечивает витамины весь сезон.

«Из ягод — малина и смородина: многолетники, не нужно сажать каждый год. Главное — не гнаться за экзотикой, а выбирать проверенные, неприхотливые сорта, адаптированные к местному климату. Урожайность важнее эстетики», — отметил эксперт.

