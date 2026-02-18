Найдены сестры из Петербурга, которых мать привела в секту «Царская Империя»

Двух пропавших в Санкт-Петербурге сестер обнаружили вместе с матерью на территории Владимирской области, сообщает СУ СК России по Северной столице.

Ранее сообщалось, что две девочки 11 и 18 лет пропали в Петербурге, когда старшая из них вела младшую в школу. Позднее дети вышли на связь в присутствии матери и заявили, что «имеют право жить там, где захотят». Из религиозных соображений они отказались от документов и средств связи.

При этом бабушка пропавших девочек утверждала, что мама девочек больше года состоит в секте «Царская империя», куда и увела своих дочерей.

По факту произошедшего петербургские следователи возбудили уголовное дело. В ходе следственных действий женщина с двумя дочерями была обнаружена во Владимирской области. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

