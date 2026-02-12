«Имею волю проживать, с кем хочу»: пропавшие в Петербурге сестры вышли на связь

Пропавшие по пути в школу в Санкт-Петербурге сестры вышли на связь из религиозной общины, куда их привела мать. 18-летняя девочка записала видеообращение, в котором заявила, что имеет волю проживать с теми, с кем хочет, а также там, где хочет, пишет РЕН ТВ .

На опубликованной видеозаписи совершеннолетняя девушка держала в руках бумагу, где, по ее объяснению, изложены ключевые тезисы ее позиции, чтобы не запутаться в последовательности. В ролике она утверждала, что отец давил на них из-за принятых ими убеждений.

«По религиозным убеждениям я отказалась от документов и не пользуюсь ими. Мой отец принуждал меня их брать и пользоваться. Был момент, когда папа злился на нас, когда мы отказались от карточки. Когда моя сестра отказывалась от карточек, когда мы не хотели их брать, проходить по ним в школу, ездить по ним в транспорте, он угрожал», — поделилась 18-летняя Марина.

Бабушка девочек сообщила, что в деструктивную религиозную группу детей вовлекла их мать примерно год назад. За этот период школьницы глубоко усвоили псевдорелигиозные доктрины и вступили в конфликт с отцом, который забрал их, вернул в семью и настоял на помощи психолога.

Ранее в Сети распространилась информация, что девочек похитила мать во время того, как старшая из детей вела младшую в школу. Женщина состоит в секте, адепты которой разрывают связи с родными, отказываются от всех благ и живут в заброшенных деревнях.

