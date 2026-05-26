Подмосковный фонд капремонта восстановил МФЦ в Суходольске ЛНР

Подмосковные строители провели комплексное восстановление здания. Они отремонтировали фасад, смонтировали системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения, выполнили внутреннюю отделку помещений и установили кондиционеры. Офис также полностью оснастили мебелью и необходимым оборудованием.

МФЦ начал работать по единым российским стандартам. В здании оборудовали просторный зал ожидания, внедрили систему электронной очереди и удобную навигацию для посетителей. Центр предоставляет почти 100 услуг — от оформления паспортов и свидетельств о рождении и смерти до регистрации недвижимости, подачи заявлений на пособия, льготы и получения налоговых консультаций.

Торжественная церемония открытия прошла с участием главы муниципалитета, директора МФЦ ЛНР и первых посетителей центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.